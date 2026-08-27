menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ariel Tatum Ganti Nama, Ternyata Ini Alasannya

Ariel Tatum Ganti Nama, Ternyata Ini Alasannya

Ariel Tatum Ganti Nama, Ternyata Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Halida Rahardhini di kantornya, Kamis (27/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Aktris Ariel Tatum mengajukan permohonan pergantian nama asli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini mengatakan bahwa permohonan pergantian nama itu diajukan pada Rabu (12/8) lalu dan diputus pada Kamis (20/8).

"Permohonan dengan register 731/Pdt.P/2026/PN JKT.Sel. dan sudah diputus hari ini, ya. Diajukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, ditunjuk hakimnya, disidangkan pada hari Kamis 20 Agustus 2026," ujar Halida Rahardhini di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Baca Juga:

Semula, pemain film Catatan Harian Menantu Sinting itu memiliki nama asli Ariel Putri Tari.

Namun, aktris 29 tahun itu mengganti nama legalnya menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini.

Halida Rahardhini lantas mengungkapkan alasan bintang film tersebut mengganti namanya tersebut.

Baca Juga:

"Sebagai pemohon hadir di persidangan, intinya memohon perubahan nama, ya, perubahan nama dari Ariel Putri Tari menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini, dengan alasan untuk menghormati pemberian nama dari kakek dan neneknya," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa permohonan pergantian nama yang diajukan Ariel Tatum telah dikabulkan majelis hakim.

Aktris Ariel Tatum melakukan pergantian nama aslinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co