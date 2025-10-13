Arif Memuji Sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution

jpnn.com - MEDAN – Sikap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) mendapat pujian dari Pengamat Ekonomi Sumut Muhammad Arif.

Arif menilai Gubernur Sumut Bobby Nasution bijak dalam menyikapi pemangkasan dana TKD 2026 sebesar Rp1,1 triliun.

"Pemangkasan TKD ini memang tekanan berat, tetapi justru peluang reformasi fiskal daerah. Pak Bobby menyikapinya dengan tenang dan meminta kinerja pemerintah daerah tidak boleh terganggu," kata Arif di Medan, Sumut, Minggu (12/10).

Dikatakan, penyesuaian dana transfer ke daerah telah diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN.

Kondisi ini mengakibatkan alokasi dana transfer ke daerah di Pemprov Sumut mengalami penurunan dari Rp5,5 triliun pada 2025 menjadi Rp4,4 triliun tahun depan.

Secara keseluruhan dana TKD di Sumut pada 2025, termasuk kabupaten/kota, sebesar Rp45,18 triliun terdiri atas dana bagi hasil (DBH) Rp2,51 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp27,43 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp1,97 triliun, DAK nonfisik Rp8,47 triliun, dana desa Rp4,57 triliun, dan insentif fiskal Rp210 miliar.

"Kebijakan pemangkasan TKD ini langsung memicu gelombang kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pemerhati daerah, mengingat hal serupa juga dialami 18 provinsi lain," kata Arif.

Sebanyak 18 gubernur yang tergabung Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa guna memprotes pemangkasan dana TKD pada 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10).