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Arif “Pamerkan” Sepatu Buatan BRIN, Harga Terjangkau, Prabowo Ikut Pesan

Arif “Pamerkan” Sepatu Buatan BRIN, Harga Terjangkau, Prabowo Ikut Pesan
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Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menemui Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria “memamerkan” sepatu original buatan BRIN. Dia bahkan memakai sepatu buatan BRIN saat akan menghadiri pertemuan peneliti BRIN dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8).

“Ini sepatu BRIN, produk lokal. Ini Pak Presiden juga pesan, ‘BRIN tolong dong bikin yang bisa menyelesaikan masalah sepatu’,” ucap Arif.

Arif “Pamerkan” Sepatu Buatan BRIN, Harga Terjangkau, Prabowo Ikut Pesan

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Menurut dia, sepatu tersebut merupakan buatan BRIN Serpong, Tangerang, Banten. Arif mengatakan bahwa alas kaki itu dibuat dari karet dan harganya terjangkau.

“Saat ini harga, kan, bervariasi, motifnya, bahannya, sekitar Rp 75 ribuan. Ada juga yang di atas Rp 100 ribu," kata dia.

Arif menuturkan bahwa produksi sepatu itu akan diarahkan untuk digunakan siswa Sekolah Rakyat dengan harga terjangkau.

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BRIN pun akan segera mencari mitra atau vendor untuk memproduksi sepatu lokal tersebut lebih banyak.

“Ya, nanti kita akan mencari mitra industri supaya bisa produksi lebih banyak lagi,” tuturnya. (dit/jpnn)

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Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria “memamerkan” sepatu original buatan dari BRIN.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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