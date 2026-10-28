Arif Rahman Dorong KNMP Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir, Bukan Sekadar Infrastruktur

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman mendorong Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi program terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Arif menilai keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari pembangunan fasilitas perikanan. Program tersebut juga harus mampu memperkuat usaha masyarakat dan memberikan perlindungan bagi nelayan.

“KNMP harus menjadi sarana intervensi holistik mulai dari ketersediaan infrastruktur pendingin atau cold storage, pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, hingga jaminan keselamatan berlayar,” kata Arif Rahman kepada wartawan, Rabu (28/10).

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Ketua Umum DPP Petani dan Nelayan NasDem itu menyebut ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin dan bahan bakar bersubsidi berperan penting dalam menekan biaya operasional nelayan.

Menurut dia, kualitas hasil tangkapan juga harus dijaga agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik saat menjual ikan.

Arif menegaskan pengembangan KNMP perlu mencakup sektor pengolahan hasil laut. Dengan begitu, masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada penjualan ikan mentah.

Integrasi pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka peluang usaha baru.

“KNMP harus mampu menggerakkan ekosistem ekonomi lokal. Tidak hanya menyasar para nelayan tangkap, tetapi juga memicu hadirnya UMKM baru seperti pengolahan kuliner pesisir, kerajinan olahan laut, hingga potensi bahari,” ujar Arif.