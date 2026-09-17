Aris Sanda Tewas Dibunuh, Mobilnya Dibakar, Kapolres Turun Langsung ke TKP

jpnn.com - Personel Polres Jayawijaya bersama Brimob Yon B, Satgas Damai Cartenz, dan Satgas Habema menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus penembakan di area Habema, Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan.

Tim juga mengevakuasi jenazah korban kasus dugaan pembunuhan dan pembakaran kendaraan tersebut. Korban diketahui bernama Aris Sanda, warga Karajaya, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Proses olah TKP dan evaluasi korban dipimpin langsung oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara bersama tim gabungan.

Kasi Humas Polres Jayawijaya Ipda Darlianto Pabia mengatakan setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah korban di wilayah Habema, Kapolres Jayawijaya bersama tim melaksanakan acara pimpinan pasukan (APP) dan bergerak menuju lokasi menggunakan dua unit kendaraan. Sekitar pukul 13.15 WIT, personel tiba di TKP Danau Habema.

Di lokasi, personel menemukan satu unit kendaraan Strada Triton dalam kondisi hangus terbakar dan berada kurang lebih 13 meter dari badan jalan.

"Jenazah korban ditemukan di dalam kabin kendaraan, pada posisi sekitar kursi kemudi, dengan kondisi terbakar berat sehingga sebagian besar jaringan tubuh mengalami karbonisasi dan ciri-ciri fisik sulit dikenali secara visual," ujarnya.

Selanjutnya, tim melaksanakan olah TKP dengan melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi, pengamatan situasi, pengukuran, pemotretan, pemeriksaan kendaraan, serta pencarian dan pengamanan barang bukti.

"Dari hasil olah TKP, personel mengamankan satu butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm serta satu buah tas berisi dokumen milik korban berupa SIM A dan STNK kendaraan Strada Triton dengan nomor polisi PA 8786 A," ujarnya.