Arista Group Bawa Brand Kendaraan Niaga Asal Tiongkok Farizon Auto ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT. Arista Auto Elektrindo menjalin kemitraan dengan produsen kendaraan niaga asal Tiongkok, Zhejiang Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon Auto).

Artinya Arista Group akan menjadi distributor utama kendaraan komersial Farizon di Indonesia.

Chairman of Arista Group, Hartono Sohor mengatakan bahwa pihaknya sangat bangga dalam menjalani kemitraan bersama dengan Farizon Auto.

Arista juga berkomitmen untuk menghadirkan segenap kekuatan juga pengalamannya dalam menyukseskan kerja sama tersebut.

“Dengan pengalaman kami lebih dari 20 tahun di industri otomotif Indonesia dan jaringan distribusi yang kuat, kami siap menghadirkan kendaraan niaga modern yang efisien, andal, dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia,” kata Hartono Sohor melalui keterangannya, Selasa (9/9).

Kerja sama yang dilakukan oleh PT. Arista Auto Elektrindo (anak perusahaan dari Arista Group) dilakukan untuk menambah panjang portofolio perusahaan di industri otomotif yang lebih ramah lingkungan.

Selan itu, kerja sama juga dinilai sejalan dengan visi Arista untuk menghadirkan kendaraan inovatif, ramah lingkungan, dan berkualitas tinggi bagi pasar Indonesia.

Arista Group yang sudah mapan di industri otomotif telah memiliki banyak jaringan di berbagai daerah di Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti diler hingga layanan purnajual.