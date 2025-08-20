menu
Ariston Indonesia Gulirkan CSR di SOS Children’s Village

Wujud kepedulian Ariston Indonesia renovasi area cuci dan pemasangan pemanas air dan aktivitas kreatif untuk Anak SOS Children’s Village Jakarta. Foto: Ariston Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Selama lebih dari 90 tahun, Ariston Group terus berkomitmen untuk menghadirkan kenyamanan bagi setiap rumah tangga melalui inovasi produk berkualitas.

Tahun ini komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya melalui pengembangan teknologi, tetapi juga lewat kontribusi nyata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk “Caring Brings Comfort”, Ariston Indonesia menggelar kegiatannya di SOS Children’s Village, tempat pengasuhan anak yang telah menjadi rumah bagi ratusan anak di bawah asuhan keluarga SOS.

Program CSR ini mencakup renovasi dan pemasangan pemanas air di fasilitas SOS Children’s Village, edukasi mengenai manfaat penggunaan air panas, penyerahan donasi, hingga kegiatan kreatif bersama anak-anak.

Seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menghadirkan momen kebersamaan anak-anak bersama keluarga Ariston.

Kehadiran pemanas air diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak, terutama dari sisi kesehatan dan kebersihan.

“Kami percaya bahwa kehangatan bukan hanya soal suhu, tetapi juga tentang kepedulian, kenyamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui renovasi pemasangan pemanas air di wisma duta  SOS Children’s Village, kami ingin memastikan bahwa anak-anak di sini dapat menikmati fasilitas yang aman, higienis, dan bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari,” ujar HR Director Ariston Indonesia Rionaldi Pasha dalam sambutannya.

Sebagai bagian dari acara, Ariston juga mengadakan sesi presentasi tentang manfaat penggunaan air panas yang dibawakan oleh tim internal perusahaan.

