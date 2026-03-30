Ariston Luncurkan Andris 3, Kombinasi Teknologi dan Desain Italia

jpnn.com, JAKARTA - Ariston Indonesia kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran rangkaian Andris 3, pemanas air listrik dengan teknologi canggih serta desain Italia yang elegan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian modern.

Dirancang dengan standar global dan diproduksi untuk menjawab kebutuhan pasar Asia, Andris 3 menawarkan kenyamanan maksimal dengan fitur modern.

Produk ini hadir dalam berbagai pilihan kapasitas dan model, yakni ANDRIS 3 TOP Wi-Fi, ANDRIS 3 LUX, ANDRIS 3 RS, dan ANDRIS 3 R yang memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam menyesuaikan kebutuhan penggunaan sehari-hari.

Secara desain, Andris 3 mengusung tampilan premium khas Italia yang minimalis dan modern, sehingga dapat dengan mudah menyatu dengan berbagai konsep hunian.

Tidak hanya estetika, produk ini juga dilengkapi fitur unggulan seperti:

I. Auto Safety Check*, Dilengkapi sistem keamanan pintar dengan lampir indikator penanda pengoperasian yang aman

II. Auto Power Off*, Penghematan energi yang mudah, dengan fitur mematikan perangkat secara otomatis setelah periode tidak dipakai

III. Electronic Temperature Regulation*, Produk dilengkapi dengan electronic thermostat dan microchip, memastikan akurasi tampilan suhu hingga 1? C untuk menghadirkan air hangat yang konsisten dan andal

IV. Titan Shield Technology, Kontrol penuh memastikan pengoperasian yang stabil pada suhu tinggi, dengan fungsi keamanan canggih dengan tangki yang berlapis titanium.

Dari sisi teknologi, Andris 3 Top Wi-Fi telah dilengkapi elemen pemanas titanium yang meningkatkan daya tahan sekaligus menjaga performa jangka panjang dengan garansi seumur hidup.

Selain itu, fitur kontrol digital dan konektivitas Wi-Fi melalui aplikasi Ariston NET memungkinkan pengguna mengatur penggunaan air hangat secara lebih efisien, bahkan dari jarak jauh.

“Peluncuran Andris 3 merupakan bagian dari komitmen Ariston dalam menghadirkan solusi pemanas air yang tidak hanya mengedepankan kualitas dan keamanan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan gaya hidup modern. Kami melihat adanya peningkatan kebutuhan akan produk yang efisien, praktis, dan dapat diandalkan, sehingga Andris 3 hadir sebagai jawaban untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi konsumen di Indonesia," kata Managing Director PT Ariston Group Indonesia Erwin Lim.