Arkhan Kaka Jadikan Gol ke Gawang Aston Villa Motivasi untuk Berkembang

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Indonesia All Stars Arkhan Kaka mencetak satu gol ke gawang Aston Villa pada laga tur pramusim yang berakhir 1-3 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu. Arkhan Kaka menjadikan golnya ke gawang Aston Villa pada laga tur pramusim juara Liga Europa itu sebagai pelajaran berharga untuk kian berkembang sebagai seorang pesepak bola.

"Ya saya sangat senang dan saya tidak berhenti di sini, saya akan bekerja keras terus, dan semoga ke depannya saya bisa lebih baik lagi," kata Kaka saat ditemui awak media setelah pertandingan di SUGBK, Sabtu (1/8).

Gol Kaka terjadi pada menit ke-83 saat dia memanfaatkan bola rebound tendangan Reno Salampessy yang gagal diselamatkan dengan baik oleh kiper Aston Villa. Gol itu menjadi hiburan untuk Indonesia All Stars yang mengakhiri laga dengan kekalahan 1-3.

Kaka masuk di babak kedua pada pertandingan ini, untuk menghadapi Tyrone Mings yang sama-sama masuk sebagai pemain pengganti. Striker berusia 18 tahun itu pun kemudian mengungkapkan resposnya berduel dengan Mings yang merupakan bek tengah berpengalaman dengan tinggi 1,96 meter.

"Tyrone Mings dan yang teman-teman pemain Aston Villa itu pemain yang sangat-sangat berkualitas dari segala aspek. Apalagi saya yang masih muda, saya harus banyak belajar ke depannya dari mereka juga bagaimana cara bermain sepak bola dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saya," kata dia.

Pada pertandingan ini, Aston Villa yang dilatih Unai Emery menurunkan sejumlah pemain-pemain terbaiknya, seperti Victor Lindelof dan Pau Torres di lini belakang, Emiliano Buendia, John McGinn, dan Ross Barkley di lini tengah, hingga Alejandro Garnacho di lini depan.

Komposisi ini membuat permainan Aston Villa sangat cair menghadapi Indonesia All Stars. Villa mampu unggul cepat pada menit ketiga melalui gol Emiliano Buendia dan kemudian Ross Barkley pada akhir babak pertama.

Mereka lalu menambah gol pada menit ke-57 lewat sontekan jarak dekat Brian Madjo, sebelum kemudian Indonesia All Stars memperkecil kedudukan melalui Kaka pada menit ke-83. (antara/jpnn)