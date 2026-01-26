ARKO Resmi Go-Live Sistem ERP Oracle NetSuite
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tuntutan industri energi global yang semakin menekankan transparansi dan keberlanjutan, PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) mengambil langkah besar dalam transformasi digital.
Perusahaan energi terbarukan ini resmi mengumumkan go-live sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis cloud, Oracle NetSuite, untuk mendukung seluruh aktivitas operasional bisnisnya.
Langkah strategis ini juga menggandeng Virtuenet by Prasetia sebagai mitra implementasi (implementation partner). Kehadiran sistem ini menjadi fondasi digital bagi Arkora Hydro untuk tumbuh secara berkelanjutan sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Presiden Direktur PT Arkora Hydro Tbk, Aldo Artoko, menegaskan bahwa investasi pada teknologi digital adalah komitmen jangka panjang perusahaan.
"Sebagai perusahaan publik, akurasi, ketepatan waktu pelaporan, serta kontrol sistem menjadi hal yang sangat krusial. Sistem yang digunakan harus benar-benar dipakai secara konsisten dan terintegrasi secara seamless, tanpa proses manual atau bypass, agar tujuan utama implementasi dapat tercapai," tegas Aldo, Senin (26/1).
Sebagai emiten yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga air, Arkora Hydro memerlukan sistem yang mampu mengelola kompleksitas bisnis secara terstruktur dan andal. Implementasi Oracle NetSuite memungkinkan perusahaan memiliki satu sistem terpusat yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis.
Sistem ERP ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga menjadi tulang punggung yang memastikan efisiensi, akurasi data, dan kontrol operasional yang lebih ketat.
Hal ini krusial bagi perusahaan energi yang mengedepankan efektivitas proses di lapangan maupun di level manajerial.
