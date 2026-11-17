jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku bangga melihat perkembangan Arlyansyah Abdulmanan yang kini mendapatkan kesempatan untuk kali pertama memperkuat Timnas Indonesia.

Menurut Shin, pemanggilan tersebut menjadi pencapaian membanggakan, tidak hanya bagi Arly, tetapi juga untuk Persija.

Apalagi, pemain muda itu mampu menunjukkan kontribusi dengan mencetak gol dalam pertandingan uji coba bersama skuad Garuda.

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Bagi Shin, Arly merupakan aset berharga Macan Kemayoran untuk masa mendatang.

"Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Sebagai seorang pelatih, saya memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan para pemain agar menjadi lebih baik," ungkap Shin.

Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pemanggilan ke tim nasional menjadi momentum penting bagi perkembangan karier Arly.

Shin berharap pengalaman tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus menjadi motivasi tambahan bagi pemain muda Persija itu untuk terus mengembangkan kemampuannya.

"Arly mendapatkan pemanggilan pertamanya ke tim nasional. Dia juga berhasil mencetak gol dalam pertandingan uji coba. Menurut saya, Arly bisa menjadi salah satu aset berharga bagi Persija pada masa mendatang," ujar Shin.