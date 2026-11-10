Arlyansyah Ingin Curi Perhatian John Herdman Selama Ikut TC Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Arlyansyah Abdulmanan akhirnya mendapat kesempatan bergabung bersama Timnas Indonesia pada pemusatan latihan di Bali.

Pemain kelahiran 20 Desember 2005 itu untuk kali pertama dipanggil tim nasional level senior setelah sebelumnya pernah memperkuat dari mulai U-19, U-20, dan U-23 sepanjang 2024/25.

Arly merasa senang mengingat musim ini tampil maksimal saat dipercaya Shin Tae-yong bermain.

Tercatat pemain asli Jakarta itu telah buat satu gol dalam sembilan laga bersama tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

“Pastinya ini menjadi suatu kebanggaan dan motivasi besar buat saya. Saya melihat pemanggilan ini sebagai hasil dari kerja keras selama ini, sekaligus sebuah langkah baru dalam perjalanan karier saya,” ujar Arly.

“Hal ini juga menjadi pengingat buat saya bahwa setiap proses yang saya jalani punya arti dan saya harus terus bersyukur atas setiap kesempatan yang datang,” imbuhnya.

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Arly bertekad untuk bisa memanfaatkan kesempatan mengikuti pemusatan selama satu pekan di Pulau Dewata untuk bisa memikat John Herdman.

Pelatih asal Inggris itu ingin melihat seluruh pemain terlebih dahulu sebagai persiapan awal untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030 mendatang pada tahun depan.