Armada Rilis Lagu Semalam, Mai Isi Vokal Utama

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Armada kembali memberi kejutan untuk pendengar dengan merilis lagu baru berjudul Semalam.

Bukan sekadar lagu baru, Semalam sangat spesial karena Mai (gitaris) tampil menjadi pengisi vokal utama, memberikan warna dan rasa yang baru namun tetap dengan karakter kuat khas Armada.

Band beranggotakan Rizal, Mai, dan Andit itu ingin membuktikan Armada selalu punya cara baru untuk menyapa para penggemar.

Semalam merupakan lagu yang sangat relatable buat siapa pun yang sedang memendam rasa. Liriknya bercerita tentang momen saat kerinduan sudah tidak terbendung lagi hingga akhirnya sosok yang dicintai hadir dalam mimpi

Lagu Semalam mewakili harapan besar agar rindu itu tidak hanya berakhir di mimpi, tetapi bisa segera jadi pertemuan yang bahagia di dunia nyata.

Membawakan lagu yang punya kedalaman lirik seperti ini tentu butuh penjiwaan yang pas. Mai Armada berhasil memberikan warna baru yang terasa sangat intim.

Lewat vokal Mai, lagu Semalam seolah menjadi teman bagi siapa pun yang sedang berjuang melawan sepi dan berharap agar 'pertemuan semalam' segera terwujud di dunia nyata.

"Lagu ini mewakili harapan besar kita semua. Bahwa rindu itu enggak seharusnya cuma berakhir di mimpi, tapi bisa segera jadi pertemuan yang bahagia dan nyata," ungkap Mai Armada.