Arman Depari Dukung Strategi Kapolri Suyudi Dalam Memberantas Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Irjen (putn) Arman Depari mengacungkan dua jempol untuk strategi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutus rantai pasok narkoba.

Apresiasi Arman Depari disampaikan dalam diskusi di stasiun televisi. Dia mengamati dinamika pemberantasan narkoba di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi.

Arman melihat ada konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga pengawasan sekaligus melakukan penindakan tanpa kompromi.

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Dia melihat gebrakan masif pemberantasan narkoba mulai dari pencegatan kapal kargo berbendera Mongolia di Belawan, penyitaan berton-ton sabu di perairan Batam, hingga pembongkaran laboratorium rahasia atau clandestine lab dengan barang bukti hampir 1,2 ton di Pidie, Aceh.

Fakta tersebut membuka mata publik tentang ganasnya pertempuran melawan sindikat barang haram tersebut.

Bagi seorang purnawirawan jenderal bintang dua yang telah mendedikasikan sebagian besar kariernya untuk melumpuhkan gembong narkoba, kelengahan adalah musuh terbesar dalam pemberantasan narkoba.

Arman memahami betul bagaimana sindikat transnasional selalu membaca celah sekecil apa pun untuk menyelundupkan racun perusak bangsa ini.

Dia menyebut konsistensi pengawasan tidak boleh mengendur dalam situasi apa pun, Arman menyampaikan peringatan keras mengenai pentingnya kewaspadaan yang konsisten.