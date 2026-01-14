ARMY Merapat! BTS Umumkan Dua Konser Besar di Jakarta pada 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal pria asal Korea Selatan, BTS, dipastikan akan menyapa penggemar Indonesia lewat konser selama dua hari di Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026.

Kabar ini sontak memicu antusiasme ARMY di tanah air yang sudah menantikan kehadiran grup global tersebut sejak lama.

Pengumuman konser itu disampaikan melalui akun media sosial resmi BTS bersamaan dengan rilis jadwal tur dunia mereka untuk tahun 2026 dan 2027.

Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi dalam laporan Soompi pada Selasa (13/1), yang menegaskan bahwa Jakarta menjadi salah satu destinasi utama dalam rangkaian tur mendatang.

Tur dunia terbaru BTS akan dibuka dengan tiga malam konser di Goyang, Korea Selatan, pada 9, 11, dan 12 April 2026. Setelah itu, grup beranggotakan tujuh orang tersebut akan memulai perjalanan panjang yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir 2026 dan berlanjut memasuki tahun 2027.

Perjalanan tur ini disebut sebagai salah satu yang paling ambisius dalam sejarah BTS, mengingat panjangnya jadwal dan banyaknya negara yang disinggahi.

Dengan status mereka sebagai ikon global, setiap pengumuman konser langsung memicu respons masif dari para penggemar di seluruh dunia.

BigHit Music, selaku agensi yang menaungi BTS, menegaskan bahwa daftar kota yang diumumkan saat ini belum final.