Puji Mohamed Salah, Arne Slot: Legenda Hidup

jpnn.com, LIVERPOOL - Penyerang Liverpool FC Mohamed Salah akan meninggalkan klubnya pada akhir musim ini. Dia akan mengakhiri kebersamaannya selama sembilan tahun dengan torehan 255 gol untuk tim berjuluk The Reds itu.

Pelatih Liverpool FC Arne Slot pun memberikan pujian untuk pemain asal Mesir itu.

Slot menyebut Salah sebagai “legenda hidup” klub setelah kontribusinya yang luar biasa selama hampir satu dekade.

“Semoga dia bisa membuat warisannya makin istimewa dalam beberapa pekan dan bulan ke depan ketika kami masih berjuang meraih sesuatu yang spesial. Namun, dia akan selalu meninggalkan klub ini sebagai legenda,” ujar Slot yang dilansir di situs resmi klub pada Kamis (2/4).

Slot berharap musim terakhir Mohamed Salah menjadi motivasi bagi timnya untuk menutup musim ini dengan hasil gemilang.

Mohamed Salah sebelumnya sempat berselisih dengan Slot pada Desember lalu setelah mengaku tidak memiliki hubungan dengan sang pelatih seusai dicadangkan dalam tiga pertandingan beruntun.

Namun, sejak kembali dari Piala Afrika pada Januari, pemain berusia 33 tahun itu menjadi pilihan utama di tengah musim yang tidak mudah bagi Liverpool.

Saat ini, The Reds berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dan masih berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Meski demikian, Slot tetap optimistis timnya bisa menutup musim dengan prestasi, terutama di ajang Piala FA dan Liga Champions.