Aroma Juara Persib Bandung Mulai Terasa, Viking Minta Bobotoh Menahan Diri

jpnn.com - Euforia kemenangan atas Persija Jakarta memang membakar semangat pendukung Persib Bandung, Bobotoh.

Namun, di tengah aroma gelar yang makin dekat, Viking Persib Club mengeluarkan peringatan bahwa belum saatnya turun ke jalan.

Persib membuka peluang besar menuju gelar juara seusai menaklukkan Persija Jakarta 2-1 dalam laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga: Kata Kapolda Jabar soal Bentrokan Suporter Setelah Persija Vs Persib

Tiga poin krusial itu membuat Maung Bandung makin kokoh di puncak klasemen dengan 75 poin dari 32 pertandingan.

Sempat tertinggal lewat gol Alaeeddine Ajararie pada menit ke-19, Persib bangkit cepat. Adam Alis tampil sebagai pembeda lewat dua gol pada menit ke-28 dan 38' yang membalikkan keadaan atas rival abadinya.

Kemenangan dramatis itu langsung memicu gelombang suka cita di berbagai daerah, terutama di Kota Bandung.

Namun, Ketua Viking Persib Club Tobias Ginanjar meminta Bobotoh tidak larut dalam euforia berlebihan.

Menurut Tobias, gelar memang sudah di depan mata, tetapi perjuangan Persib belum selesai. Masih ada dua pertandingan yang harus dituntaskan sehingga selebrasi besar dinilai belum waktunya.