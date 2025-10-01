menu
ARPG Minta Komisi IV DPR Awasi Barantin Terkait Ekspor Sarang Burung Walet

ARPG Minta Komisi IV DPR Awasi Barantin Terkait Ekspor Sarang Burung Walet

ARPG Minta Komisi IV DPR Awasi Barantin Terkait Ekspor Sarang Burung Walet
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman SIP (Gus Din) mengharapkan Komisi IV DPR mengevaluasi persoalan serius di tubuh Badan Karantina Indonesia (Barantin) perihal ekspor sarang burung walet.

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman SIP (Gus Din) mengharapkan Komisi IV DPR mengevaluasi persoalan serius di tubuh Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Sebab, Barantin gagal berfungsi sebagai regulator ekspor sarang burung walet yang bernilai devisa besar bagi negara.

Gus Din mengatakan Barantin seharusnya menjadi garda depan menjaga kepentingan nasional.

Namun, kata dia, pada kenyataannya, lembaga ini justru melemahkan pelaku usaha melalui regulasi yang berbelit dan kebijakan kuota ekspor yang tidak jelas.

Ironisnya, Komisi IV DPR RI tidak melakukan evaluasi serius, bahkan terkesan memberi legitimasi atas kinerja Barantin yang buruk.

“Indonesia adalah penghasil sarang burung walet terbesar di dunia, tapi justru tersandera kuota pembatasan ekspor. Padahal, jika dimaksimalkan, potensi devisa bisa mencapai triliunan rupiah per tahun,” tegas Gus Din dalam keterangan persnya, Rabu(1/10/2025).

ARPG mencatat belasan perusahaan eksportir sarang burung walet saat ini tidak bisa melakukan ekspor akibat kebijakan kuota dan aturan berbelit.

Dia menilai imbasnya sangat serius, yaitu ratusan ribu tenaga kerja terpaksa di-PHK karena perusahaan tak mampu lagi menanggung beban operasional tanpa kepastian ekspor.

