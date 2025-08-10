ARPG Optimistis Perekomian Nasional di Era Prabowo Tumbuh 6-8 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, S.IP menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen adalah tren positif kinerja pemerintah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya pada kuartal I 2025 terjadi penurunan pertumbuhan 4,87% menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Syafrudin Budiman, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mengalami perlambatan 4,87% dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,11%.
Menurut BPS secara kuartal ke kuartal (quarter-to-quarter), ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,98%. Namun di kuartal II ini ada tren positif pertumbuhan ekonomi nasional naik 5,12%.
"Tren positif pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% pada kuartal II 2025 merupakan kinerja positif pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami sangat positif ekonomi akan terus tumbuh mencapai 6 hingga 8% mengingat iklim politik dan perekonomian berjalan baik,” ujar Gus Din sapaan, akrab Syafrudin Budiman dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (10/8/2025).
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Gus Din, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, (1/7/2025) melakukan koreksi atas target pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari target 8 persen menjadi 4,75 persen hingga 5,25. Langkah proyeksi ini sudah tepat, sebab sudah berdasarkan analisis ekonomi nasional dan global.
Koordinator ARPG Gus Din mengatakan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% pada kuartal II 2025 merupakan kinerja positif pemerintahan Prabowo-Gibran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sosialisasikan Kopdes Merah Putih, Misbakhun: Solusi Prabowo Angkat Ekonomi Perdesaan
- Harapan Eksponen Aktivis 98 Kepada Megawati, Jokowi, SBY, dan Prabowo Menjelang Peringatan HUT ke-80 RI
- Pengamat: Prabowo Subianto Beri Sinyal Tidak Bakal Reshuffle Kabinet
- Isu Reshuffle Kabinet, Narasi Orang Tak Berkeringat Hanya Upaya Prabowo Menenangkan Menteri
- 18 Agustus 2025 Cuti Bersama, MenPAN-RB Rini: Momentum Mempererat Kebersamaan
- Prabowo Akan Lantik Wakil Panglima TNI, Siapa?