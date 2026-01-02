ARPG Optimitis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, S.I.P menilai Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tahun 2025 berakhir cukup baik dan positif di berbagai bidang.

Walaupun, kata dia, masih banyak yang diperbaiki di bidang tertentu, misalnya koordinasi antarKementerian/Lembaga yang belum padu/sinergis, Komunikasi Politik yang lemah dan banyaknya menteri kurang tanggap menerjemahkan arahan presiden.

“Kami menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran cukup baik dengan skor angka 8,5 (red-B+), jika dinilai total indeks kuantitatif secara keseluruhan. Penilaian ini secara objektif dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) yang tergabung 70-an organisasi Relawan Pendukung Prabowo Gibran,” kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (1/1/2026) terkait catatan akhir tahun 2025.

Dalam satu tahun lebih tiga bulan, Pemerintahan Prabowo-Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2025, ARPG menyoroti berbagai bidang atau pokok bagian penting yang menjadi penilaian secara umum atau tematik.

Mulai dari bidang Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat, Penegakan Hukum dan Pemberantas Korupsi, Resuffle Kabinet, Kesejahteran Sosial, Pertumbuhan Ekonomi, Swasembada Pangan, MBG, Danantara, dan terakhir tentang Penanganan Bencana Alam dan Kepedulian Sosial.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat baik di bidang ðemokrasi dan kebebasan berpendapat dengan skor 9,6 (A), Penegakan Hukum dan Pemberantas Korupsi dengan skor 9,2 (A). Kemudian Resuffle Kabinet dengan skor 7,7 (C), Kesejahteran Sosial dengan skor 8,1 (B), Pertumbuhan Ekonomi dengan skor 8,3 (B), Swasembada Pangan dengan skor 9,6 (A+) dan Danantara dengan 8,7 (B+), dan terakhir tentang Penanganan Bencana Alam dan Kepedulian Sosial dengan skor 7,3 (C),” ujar Gus Din.

Demokrasi dan kebebasan Berpendapat

Gus Din menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin terbuka dan santun dengan pola komunikasi politik yang lebih seimbang antara pemerintah, publik, dan media.