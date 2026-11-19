jpnn.com, JAKARTA - Synthesis Development menggelar Grand Launching Arsa Homes, kawasan hunian modern premium di Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Proyek ini menyasar keluarga dan profesional yang membutuhkan akses praktis ke Jakarta Selatan sekaligus menginginkan lingkungan tinggal yang nyaman dan tertata.

Chief Operating Officer (COO) Synthesis Development Aldo Daniel menekankan pentingnya melihat hunian sebagai bagian dari kualitas hidup sehari-hari.

“Bagi kami, akses, kualitas bangunan, fasilitas, serta kenyamanan sehari-hari perlu hadir sebagai satu kesatuan,” ujar Aldo.

Pandangan tersebut sejalan dengan semangat perusahaan, Building Better Living.

Melalui konsep Better Access, Better Lifestyle, Better Future, Arsa Homes menempatkan akses dan kenyamanan sebagai bagian yang saling melengkapi. Rumah adalah tempat keluarga bertumbuh sehingga tidak hanya dipandang sebagai alamat tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang untuk menjalani kehidupan keseharian dengan lebih seimbang.

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Bagi keluarga urban masa kini, memilih rumah juga berarti mempertimbangkan waktu perjalanan menuju tempat kerja, pusat aktivitas dan fasilitas publik.

Dari Arsa Homes, Stasiun MRT Lebak Bulus dapat dijangkau dalam waktu sekitar lima menit dengan berbagai rute pilihan yang semakin memudahkan dan mempercepat mobilitas. Menuju Kawasan bisnis TB Simatupang dan Pondok Indah Mall juga dapat ditempuh dalam waktu sekitar sepuluh menit, bergantung pada kondisi lalu lintas.