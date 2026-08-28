Arsa Homes, Hunian Modern 5 Menit dari MRT Lebak Bulus

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Bagi masyarakat urban, memilih tempat tinggal kerap menjadi dilema.

Tinggal di Jakarta berarti harga tinggi dan ruang terbatas, sementara kawasan penyangga yang lebih terjangkau berarti waktu tempuh panjang dan melelahkan setiap hari.

Kini, waktu tempuh dan konektivitas transportasi publik menjadi pertimbangan penting, sejajar dengan harga dan desain, saat masyarakat urban memutuskan membeli rumah.

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Menjawab kebutuhan tersebut, Synthesis Development, pengembang properti nasional dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, menghadirkan Arsa Homes, hunian tapak modern di Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan.

Proyek ini dirancang untuk keluarga muda, profesional, dan masyarakat urban yang menginginkan rumah nyaman dengan harga masuk akal, tanpa kehilangan kedekatan dengan Jakarta Selatan.

Keunggulan utama Arsa Homes adalah konektivitasnya: hanya sekitar 5 menit menuju Stasiun MRT Lebak Bulus, 10 menit menuju kawasan bisnis TB Simatupang, dan 10 menit menuju Pondok Indah Mall.

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Penghuni dapat memilih kendaraan pribadi atau MRT untuk menghindari kemacetan, sehingga waktu perjalanan yang lebih efisien berarti lebih banyak waktu bersama keluarga.

"Arsa Homes kami kembangkan sebagai pilihan hunian bagi keluarga dan profesional yang ingin tetap dekat dengan Jakarta, namun membutuhkan lingkungan tinggal yang lebih nyaman dan terencana. Bagi kami, akses, kualitas bangunan, fasilitas, serta kenyamanan sehari-hari perlu hadir sebagai satu kesatuan," ujar Chief Operating Officer (COO) Synthesis Development Aldo Daniel.