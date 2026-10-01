Arsalynk Akan Hadirkan Aplikasi ERP MarkaSuite, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Manfaat aplikasi bisnis baru terasa jika karyawan memakainya setiap hari. Namun, kemampuan digital tenaga kerja belum merata.

Outlook Ketenagakerjaan 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar separuh tenaga kerja Indonesia baru memiliki kemampuan digital tingkat dasar hingga menengah, sementara industri membutuhkan lebih dari 80% tenaga kerja dengan kompetensi digital yang memadai.

Di sisi lain, pelatihan pun belum memadai. Laporan Lark menemukan 86% karyawan merasa masih perlu berlatih soal AI dan keamanan digital, sementara hanya 36% yang merasa sudah cukup dilatih.

Kesulitan ini makin terasa karena tidak semua perusahaan menengah mampu membentuk tim IT sendiri, dan talentanya pun tidak mudah dicari. Akibatnya, karyawan yang kesulitan memakai aplikasi bertanya ke HRD atau admin, dan setiap karyawan baru membutuhkan pelatihan ulang. Bagi usaha kecil dan menengah, biaya pelatihan dan pendampingan itu menjadi beban yang berat.

Beban serupa dirasakan di level pimpinan, terutama karena informasi kinerja tersebar di banyak tempat. Laporan Lark mencatat 48% responden harus membuka beberapa aplikasi setiap jam hanya untuk memantau perkembangan pekerjaan, dan 58% kehilangan sedikitnya tiga jam kerja per pekan akibat koordinasi yang tidak efisien.

IT Manager Arsalynk Laode Fahmi Hidayat menjelaskan MarkaSuite membantu perusahaan mengelola proyek, tim, keuangan, hingga urusan karyawan dalam satu aplikasi.

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"Keunggulannya ada pada dua asisten AI yang membuat aplikasi bisnis terasa semudah mengobrol: AI Helper yang siap menjawab pertanyaan karyawan seputar fitur dan pembaruan aplikasi selama 24 jam, dan AI Assistant Dashboard yang menyajikan gambaran kinerja dan kondisi tim kepada leader dan eksekutif hanya lewat chat," katanya di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Laode menjelaskan MarkaSuite menghadirkan AI Helper sebagai tempat bertanya bagi seluruh pengguna, mulai dari pemilik bisnis dan staf HR hingga tim lapangan dan karyawan baru.