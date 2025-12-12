Arsari Group Kirim Bantuan Logistik 43,5 Ton untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo didampingi Pengusaha Engel Glendy Sahanggamu dan sejumlah Direksi PT. Potensi Bumi Sakti Arsari Grup mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra dan Aceh.

Arsari Grup yang merupakan perusahaan milik Hashim dan keluarga mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 43,5 ton logistik.

Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Hashim dan Kepala Staf TNI Angkata Udara (KSAU), Marsekal Mohamad Tony melalui Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis, 11 Desember 2025.

“Penyerahan bantuan kemanusiaan dari PT Arsari Group oleh Bapak Hashim. Jumlahnya ada 43,5 ton logistik alias satu hercules raksasa jenis A400M terbaru,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana.

Menurut dia, pesawat Airbus A400M multi role tanker transport merupakan pesawat terbesar di Indonesia digunakan untuk mengirim 3.000 dus bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana Sumatra dan Aceh.

Nantinya, kata dia, pesawat tersebut akan mendaratkan bantuan di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh; Lanud Soewondo, Sumatra Utara; dan Lanud Sutan Sjahrir, Sumatra Barat, sebelum disebar ke beberapa titik pengungsian.

“Sesuai dengan perintah pimpinan akan diterbangkan. Mudah-mudahan bisa loading semuanya,” ujarnya. (dil/jpnn)



