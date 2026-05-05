Arsela Diharapkan Jadi Pengganti Sepadan Megawati di Timnas Voli Putri Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Voli Indonesia (PBVSI) berharap Marcos Sugiyama mencari pengganti sepadan dari Megawati Hangestri Pertiwi.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemusatan latihan tim nasional seusai akan fokus pemulihan cedera.

Wakabid Binpres PBVSI, Loudry Maspaitella menghormati keputusan yang dibuat Megawati.

Dengan absennya Megawati diharapkan membuat pelatih Timnas Voli Putri Indonesia yakni Marcos Sugiyama untuk bisa mencari pengganti yang sepadan.

Sejauh ini di barisan opposite tersisa Syelomita Afrilaviza Wongkar, Khanza Putri Yansi Ganestri, dan Arsela Nuari Purnama.

“Kami tidak akan memaksakan Megawati. Mau tidak mau kami harus menuntut Marcos Sugiyama untuk mencari pengganti sepadan dari Mega pada pemusatan latihan nanti,” ujar pria kelahiran 17 September 1969 itu saat dihubungi JPNN.com, Selasa (5/5).

PBVSI sendiri berharap Marcos Sugiyama bisa memaksimalkan Arsela di posisi opposite.

Dengan pengalamannya, pemain kelahiran 21 Januari 1997 itu punya kapasitas menggantikan posisi Megawati.