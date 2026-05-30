Arsenal Harus Tahu, Ousmane Dembele Ungkap Wajah Asli PSG Saat Ini

jpnn.com - Pertarungan Arsenal melawan Paris Saint-Germain pada final Liga Champions menghadirkan dua misi berbeda.

Duel panas tersebut berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026).

Arsenal datang untuk meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub, sedangkan PSG ingin membuktikan bahwa keberhasilan musim lalu bukan sekadar kebetulan.

Ketika musim lalu Les Parisiens akhirnya memecahkan kutukan dengan merebut gelar Liga Champions perdana, kini mereka berpeluang masuk ke jajaran klub elite yang mampu mempertahankan mahkota Eropa dalam dua musim beruntun.

Bomber PSG Ousmane Dembele memastikan timnya belum kehilangan rasa lapar untuk berburu prestasi.

Menurut pemain berusia 29 tahun itu, suasana di ruang ganti PSG masih dipenuhi hasrat untuk terus menambah koleksi gelar.

"Tim ini dipenuhi pemain muda yang punya keinginan besar untuk terus memenangkan trofi," ucap mantan pemain Barcelona itu.

Dembele menegaskan bahwa PSG memiliki standar yang lebih tinggi setelah merasakan manisnya menjadi juara Eropa.