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Arsenal Juara Community Shield 2026 Seusai Menghancurkan Man City

Arsenal Juara Community Shield 2026 Seusai Menghancurkan Man City
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Selebrasi Riccardo Calafiori setelah mencetak gol untuk Arsenal dalam pertandingan Community Shield 2026 lawan Manchester Arsenal di Stadium Millennium, Cardif pada Minggu (16/8/2026). Arsenal.com

jpnn.com, JAKARTA - Arsenal menjuarai Community Shield 2026.

The Gunners menghancurkan Manchester City dengan skor telak 3-0 di Stadion Millennium, Cardif, Minggu malam WIB.

Tiga gol Arsenal masing-masing dicetak oleh Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard.

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Arsenal pun membuka musim 2026/27 dengan raihan trofi sekaligus mengirimkan peringatan kepada para pesaing dalam kompetisi domestik.

Riccardo Calafiori membuka keunggulan Arsenal saat laga baru berjalan 30 detik setelah menerima umpan terobosan Myles Lewis-Skelly. Bek asal Italia itu melepaskan tembakan terukur yang gagal dihentikan kiper anyar Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

City berusaha merespons melalui sejumlah peluang. Elliot Anderson sempat mengirim umpan silang ke kotak penalti pada menit ke-17, tetapi Erling Haaland gagal menjangkau bola dengan sempurna.

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Phil Foden kemudian mencoba mencetak gol lewat tembakan jarak jauh. Namun, David Raya masih sigap mengamankan gawang Arsenal.

Arsenal justru menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Odegaard mengirim umpan lambung ke kotak penalti yang kemudian disambut Christos Tzolis dengan sundulan.

The Gunners Arsenal membuka musim 2026/27 dengan meraih trofi Community Shield 2026 setelah menghancurkan Manchester City.

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