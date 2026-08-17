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Arsenal Juara Community Shield, Rekor Gila Mikel Arteta Berlanjut

Arsenal Juara Community Shield, Rekor Gila Mikel Arteta Berlanjut
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Pelatih Arsenal Mikel Arteta. Foto: ADRIAN DENNIS/AFP.

jpnn.com - Mikel Arteta membawa Arsenal mengawali musim dengan sebuah trofi.

Meriam London sukses menundukkan Manchester City dengan skor telak 3-0 pada Community Shield 2026 di Millennium Stadium, Cardiff, Wales, Minggu (16/8/2026) malam WIB.

Hasil tersebut memperpanjang dominasi Arteta setiap kali tampil di ajang pembuka musim tersebut. Sebagai pelatih Arsenal, pria asal Spanyol itu sudah tiga kali mengangkat trofi Community Shield.

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Arteta Selalu Berjaya di Community Shield

Dua gelar sebelumnya diraih Arsenal pada 2020 dan 2023. Pada edisi 2020, Arsenal mengalahkan Liverpool melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir 1-1.

Tiga tahun kemudian, Arteta kembali membawa The Gunners menjadi juara setelah menaklukkan Manchester City.

Menariknya, catatan Arteta di Community Shield sudah terukir sejak dirinya masih menjadi pemain. Dia pernah membantu Arsenal memenangi trofi tersebut pada 2014 dan 2015.

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Artinya, Arteta kini telah mengoleksi lima gelar Community Shield, baik sebagai pemain maupun pelatih.

Arteta Puas dengan Performa Arsenal

Kemenangan atas City sekaligus menjadi sinyal positif bagi Arsenal sebelum menghadapi kompetisi musim baru.

Arsenal melibas Manchester City 3-0 dan mengamankan Community Shield 2026. Ada catatan luar biasa Mikel Arteta yang kembali berlanjut.

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