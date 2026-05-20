Arsenal Juara Liga Inggris, Pep Guardiola: Selamat, Itu Sangat Pantas

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal menjadi juara Liga Inggris musim ini setelah Manchester City diimbangi Bournemout 1-1 di Stadion Vitality, Rabu dini hari WIB.

The Gunners dipastikan menjadi juara setelah mengantongi total 82 poin dari 37 pertandingan, atau unggul empat angka atas Manchester City yang berada di peringkat kedua.

The Citizens dipastikan gagal dalam persaingan juara setelah ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Bournemouth dalam pertandingan pekan ke-37.

Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola memberikan ucapan selamat kepada Arsenal yang berhasil meraih gelar juara Liga Inggris. Dia menegaskan bahwa Arsenal pantas menjadi juara.

"Selamat kepada Arsenal, Mikel Arteta dan staf dan penggemarnya untuk Liga Premier ini, itu sangat pantas," kata Pep Guardiola dalam laman resmi Manchester City, Rabu (20/5).

Meski Manchester City gagal meraih gelar juara Liga Inggris, pelatih asal Spanyol itu mengapresiasi perjuangan Erling Haaland dan kawan-kawan yang mampu berjuang untuk perebutan gelar hingga pekan terakhir kompetisi.

"Pada saat yang sama, selama karier manajer saya ini adalah salah satu tahun di mana kami berjuang paling banyak dengan hal-hal luar biasa yang tidak bisa kami kendalikan. Kami selalu ada dan tidak pernah menyerah," ungkapnya.

Mantan pelatih Bayern Muenchen itu mengakui bahwa musim ini banyak memberinya pelajaran meski timnya sempat dibekap masalah badai cedera. Mereka bisa berjuang dari keterpurukan tersebut hingga terus bersaing mengejar gelar.