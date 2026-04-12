Arsenal Kalah dari Bournemouth, Arteta: Sangat Mengecewakan, Seperti Pukulan Telak di Wajah

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal kalah dari Bournemouth 1-2 pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Sabtu (11/4) malam WIB.

Gol semata wayang Arsenal dicetak oleh Viktor Gyokeres (35').

Dua gol tim tamu dicatatkan oleh Eli Junior Kroupi (17') dan Alex Scott (74').

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi The Gunners.

"Ini sangat mengecewakan, rasanya seperti pukulan telak di wajah. Namun, saya katakan kepada para pemain, sekarang yang penting adalah bagaimana kami merespons kekalahan itu," ujar Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (12/4).

Dia menegaskan persaingan menuju gelar liga masih berjalan.

Untuk merebutnya, kata dia, Arsenal membutuhkan semangat besar, daya juang tinggi, dan pendekatan yang jelas pada setiap pertandingan.