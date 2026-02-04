Arsenal ke Final Piala Liga Inggris Setelah Taklukkan Chelsea

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal menaklukkan Chelsea 1-0 pada leg kedua semifinal Piala Liga Inggris Stadion Emirates, London, Selasa malam waktu setempat.

Kemenangan ini membuat Arsenal melaju ke partai final Piala Liga Inggris dan menunggu pemenang pada semifinal lainnya yang diperebutkan oleh Manchester City atau Newcastle United.

Pada pertandingan Selasa malam, Arsenal meraih kemenangan atas Chelsea berkat gol semata wayang Kai Havertz di waktu tambahan babak kedua, demikian catatan EFL.

Kemenangan ini membuat Arsenal menang 4-2 secara agregat atas Chelsea setelah pada leg pertama lalu mereka menang dengan skor 3-2 di Stamford Bridge.

Selanjutnya, Arsenal akan berlaga di partai final Piala Liga Inggris menghadapi pemenang pada semifinal lainnya yang diperebutkan oleh Manchester City atau Newcastle.

Arsenal menciptakan peluang terlebih dahulu pada pertandingan ini melalui tembakan Piero Hincapie yang masih dapat diamankan kiper Chelsea Roberto Sanchez.

Chelsea yang tertinggal secara agregat terus berupaya untuk mencari gol, akan tetapi hingga babak pertama usai, skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Selanjutnya Chelsea kembali mengambil inisiatif menyerang ketika babak kedua dimulai, namun upaya yang mereka tak kunjung membuahkan hasil.