Arsenal Taklukkan Liverpool, Mikel Arteta Bangga The Gunners Akhiri Penantian 14 Tahun di Anfield

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal menaklukkan Liverpool 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Stadion Anfield.

The Gunners memastikan kemenangan melalui gol tunggal Kai Havertz pada menit ke-16.

Penyerang asal Jerman tersebut sukses memanfaatkan umpan Declan Rice untuk membobol gawang Alisson Becker.

Kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pelatih Arsenal Mikel Arteta.

Ya, pelatih asal Spanyol itu bangga karena membawa Arsenal mengakhiri penantian 14 tahun untuk kembali meraih kemenangan di Stadion Anfield.

"Empat belas tahun kami menunggu momen ini, dan akhirnya berhasil melakukannya dalam situasi yang sangat istimewa. Saya sangat bahagia, bangga, dan penuh energi,” kata Arteta seusai pertandingan yang dikutip laman resmi klub pada Senin. “Ini merupakan momen membanggakan bagi semua orang yang menjadi bagian dari klub sepak bola ini," ujar dia.

Kemenangan ini terasa kian istimewa karena Arsenal datang ke Anfield setelah kalah dari Fleetwood Town di Carabao Cup empat hari sebelumnya.

Arteta menilai para pemainnya menunjukkan karakter luar biasa dengan mampu bangkit dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan sulit melawan Liverpool.