Arsenal vs Sporting 0-0, The Gunners Melaju ke Semifinal Liga Champions

Arsenal vs Sporting 0-0, The Gunners Melaju ke Semifinal Liga Champions
Penyerang sayap Arsenal Noni Madueke (kanan) melepaskan tendangan ke gawang Sporting CP pada laga leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Rabu (15/4/2026) malam waktu setempat. Arsenal dan Sporting imbang 0-0 pada pertandingan itu. (Antara/Arsenal)

jpnn.com - JAKARTA - Laga Arsenal vs Sporting CP pada leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Kamis dini hari WIB berakhir imbang 0-0.

The Gunners melaju ke semifinal Liga Champions 2025/2026.

Dikutip dari laman UEFA, Arsenal unggul agregat atas Sporting setelah menang 1-0 pada leg pertama di Lisabon.

Di semifinal nanti, Arsenal akan berhadapan dengan Atletico Madrid yang menyingkirkan Barcelona dengan agregat 3-2.

Leg pertama semifinal Atletico Madrid vs Arsenal digelar pada Kamis (30/4) dini hari WIB di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid.

Adapun leg kedua berlangsung pada Rabu (6/5) dini hari WIB di Stadion Emirates, London.

Pada laga kontra Atletico di Emirates, Arsenal langsung tampil menekan dengan intensitas tinggi sejak awal.

Peluang pertama hadir pada menit kedua melalui Gabriel Martinelli yang melepaskan umpan silang ke kotak penalti.

Arsenal melaju ke semifinal Liga Champions 2025/2026, setelah unggul agregat atas Sporting CP.

