JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Arsenal Vs Sunderland: The Gunners Kokoh di Puncak Klasemen

Arsenal Vs Sunderland: The Gunners Kokoh di Puncak Klasemen

Arsenal Vs Sunderland: The Gunners Kokoh di Puncak Klasemen
Arsenal menghancurkan Sunderland di Stadion Emirates, London. Foto: Twitter/premierleague.

jpnn.com, JAKARTA - Arsenal membungkam Sunderland 3-0 di Stadion Emirates, London, Sabtu waktu setempat.

Kemenangan The Gunners dicetak Viktor Gyokeres dengan dua gol dan Martin Zubimendi.

Hasil itu membuat Arsenal kokoh di peringkat pertama klasemen Liga Inggris.

Kemenangan ini membuat Arsenal makin kokoh di peringkat pertama dengan 56 poin dari 25 laga, sembilan poin di atas Manchester City di posisi kedua.

Sebaliknya, kekalahan membuat Sunderland tetap posisi kesembilan dengan 36 poin dari 25 laga.

Arsenal langsung menyerang dan pada menit ke-30 menciptakan peluang dari tembakan Declan Rice, yang menyamping dari gawang Sunderland.

Tiga menit sebelum babak pertama usai, tendangan voli Martin Zubimendi setelah menerima umpan Leandro Trossard membawa Arsenal unggul  1-0 pada menit ke-42.

Pada babak kedua, Arsenal beberapa kali menciptakan peluang.

