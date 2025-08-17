ART Apresiasi Inisiatif BPK Menginvestigasi Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang

jpnn.com - Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rachman Thaha mengapresiasi rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang akan melakukan investigasi kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.

Menurut ART -sapaan Abdul Rachman Thaha, tim BPK RI akan turun serentak ke wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih langkah-langkah yang diambil oleh BPK RI," kata Abdul melalui keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

Dia menilai BPK RI mempunyai inisiatif sangat baik untuk melakukan investigasi kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah timur dan tengah.

ART menyebut di kedua wilayah tersebut terdapat aktivitas tambang yang frekuensinya sangat tinggi oleh pihak swasta, baik legal maupun ilegal.

Dengan investigasi ini, sekjen Laskar Merah Putih (LMP) itu berharap pemerintah dapat melakukan mitigasi terkait kerusakan lingkungan di negeri ini.

"Tentunya dampak kerusakan lingkungan ini sangat negatif bagi masyarakat yang ada di daerah, seperti memengaruhi kualitas air," ucapnya.

Selain itu, kerusakan lingkungan juga memicu terjadinya bencana alam seperti banjir yang setiap musim penghujan dirasakan masyarakat.