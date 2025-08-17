menu
ART Apresiasi Inisiatif BPK Menginvestigasi Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang

ART Apresiasi Inisiatif BPK Menginvestigasi Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang

ART Apresiasi Inisiatif BPK Menginvestigasi Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang
Anggota DPD RI periode 2019-2024 sekaligus Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha a.k.a ART. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com - Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rachman Thaha mengapresiasi rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang akan melakukan investigasi kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.

Menurut ART -sapaan Abdul Rachman Thaha, tim BPK RI akan turun serentak ke wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih langkah-langkah yang diambil oleh BPK RI," kata Abdul melalui keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

Dia menilai BPK RI mempunyai inisiatif sangat baik untuk melakukan investigasi kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah timur dan tengah.

ART menyebut di kedua wilayah tersebut terdapat aktivitas tambang yang frekuensinya sangat tinggi oleh pihak swasta, baik legal maupun ilegal.

Dengan investigasi ini, sekjen Laskar Merah Putih (LMP) itu berharap pemerintah dapat melakukan mitigasi terkait kerusakan lingkungan di negeri ini.

"Tentunya dampak kerusakan lingkungan ini sangat negatif bagi masyarakat yang ada di daerah, seperti memengaruhi kualitas air," ucapnya.

Selain itu, kerusakan lingkungan juga memicu terjadinya bencana alam seperti banjir yang setiap musim penghujan dirasakan masyarakat.

Mantan senator asal Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART) mengapresiasi langkah BPK RI melakukan investigasi kerusakan lingkungan akibat tambang.

