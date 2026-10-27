ART Bicara Kedaulatan Energi dan Risiko Bisnis Gas Pipa RI-Singapura

jpnn.com - Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti langkah pemerintah memangkas ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) atau 31 miliar BTUD.

Abdul Rachman mengatakan interseksi antara sentimen nasionalisme dan tata kelola perdagangan gas bumi seringkali memicu dinamika politik dalam transaksi yang sejatinya bersifat komersial. Kebijakan yang memprioritaskan pasar domestik kerap berbenturan dengan tuntutan kepatuhan kontrak internasional.

"Fenomena ini memicu diskursus fundamental: apakah restrukturisasi alokasi ini merupakan strategi proteksionis demi ketahanan energi, atau refleksi pergeseran kepentingan bisnis yang terakomodasi dalam narasi kedaulatan," kata ART sapaan Abdul Rachmah Thaha, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Diketahui per 24 Oktober 2026, Indonesia mengimplementasikan reduksi volume ekspor gas pipa menuju Singapura sebesar 31 BBTUD selama 18 hari. Langkah temporer ini diambil untuk memitigasi risiko defisit pasokan listrik domestik. Pemangkasan dialokasikan dari Blok Natuna 15 BBTUD dan Sumatra 16 BBTUD dari Wilayah Kerja Jambi Merang.

Secara akumulatif, pengurangan ini sekitar 8% dari total komitmen ekspor gas pipa yang mencapai 409,55 BBTUD. Secara teori kedaulatan energi, katanya, intervensi negara memiliki basis legitimasi kuat.

"Insiden pemadaman 16 jam di Batam dan Kepulauan Riau pada awal Oktober 2026 menjadi justifikasi empiris bahwa ketahanan energi berkorelasi dengan stabilitas ekonomi daerah," tuturnya.

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Dia mengatakan manajemen komoditas gas bumi bersifat rigid dan terikat pada struktur kontrak jangka panjang, formula harga, dan reputasi yurisdiksi investasi. Hak kedaulatan negara tidak otomatis menggugurkan kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan.

Dalam perspektif kontrak energi internasional, lanjutnya, kesepakatan bilateral memuat klausul batas toleransi pasokan minimum sebesar 92% dari kuota tahunan. Dengan pemotongan 8%, pasokan menurutnya belum dikategorikan sebagai cedera janji.