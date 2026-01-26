ART Sempat Dengar Lula Lahfah Mengerang Kesakitan Sebelum Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan detik-detik Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia.

Polisi menyebut asisten rumah tangga (ART) mengaku sempat mendengar suara Lula Lahfah mengerang kesakitan sebelum ditemukan meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan ART, Lula Lahfah pulang ke apartemennya pada Kamis (22/1) pukul 22.00 WIB malam dan masuk ke kamarnya.

"Sekitar jam 10 malam masuk kamar. Terus jam 2 dini hari, ART mendengar dia (Lula) kayak kesakitan. Setelah itu jam 9 atau jam 10 pagi bangun diketok-ketok kamar enggak dibuka," ujar Budi Hermanto saat dikonfirmasi awak media, Senin (26/1).

Kemudian, sang ART melaporkan ke pihak sekuriti untuk memastikan kondisi selebgram 26 tahun itu.

Namun hingga siang, Lula Lahfah masih belum keluar dari kamarnya.

"ART lapor ke sekuriti karena belum bisa ada yang memastikan. Di situ sampai siang belum bangun juga."

"Sore, akhirnya lapor ke sekuriti lagi, minta ada keluarga atau orang dekat yang bisa menjamin kalau teknisi atau pihak apartemen mendobrak pintu kamar, membuka kamar karena kamar terkunci dari dalam," tutur Budi.