Soroti Kesungguhan Kapolri Suyudi, ART Dorong Penggunaan UU PDP untuk Jerat LSP

jpnn.com - Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menunjukkan kesungguhan mengungkap skandal penyadapan ilegal oleh komplotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Sejauh ini, Polri mengenakan pasal penyadapan ilegal terhadap para tersangka.

Menurut dia, karena LSP mengomandani penyadapan itu semasa menjabat Kapolri, apakah masih relevankah penggunaan sebutan 'oknum polisi' bagi LSP cs.

Thaha menyebut kasus itu sudah mencukupi bagi catatan sejarah tentang penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh institusi Polri.

"Jika ya, maka sudah sepantasnya Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta maaf kepada segenap masyarakat," kata Abdul Rachman, Rabu (11/11/2026).

Pria yang beken disapa dengan akronim ART itu juga menyoroti keinginan publik agar LSP Cs. diproses pidana dengan pasal makar. Dia menilai penerapan pasal penyadapan ilegal dan pasal makar ditentukan oleh hasil investigasi Polri.

"Namun, Polri dan masyarakat tidak boleh abai bahwa Presiden Prabowo hanya satu dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang juga telah disadap secara ilegal," tuturnya.