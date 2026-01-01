ART with HEART 2026, Seni Sebagai Jalan Menuju Kemandirian Seniman Difabel
jpnn.com, JAKARTA - Panasonic-GOBEL Group kembali menghadirkan pameran seni ART with HEART pada 21–24 Mei 2026 di Gandaria City, Jakarta.
Memasuki tahun ketiga, program ini bertujuan membuka akses lebih luas bagi seniman difabel untuk terhubung dengan dunia seni profesional dan pasar.
Mengusung tema “KAMI”, dalam budaya Indonesia mempunyai makna dua orang atau lebih yang secara bersama akan melibatkan diri untuk melakukan satu atau lebih aktifitas, dan dalam budaya Jepang dapat berarti spirit yang berada di alam dan lingkungan keluarga sebagai bentuk energi positif yang mendorong setiap insan untuk menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan di masa mendatang.
Melalui program ini, Panasonic mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi membangun ekosistem seni yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar pameran, ART with HEART menjadi ruang tumbuh bagi seniman difabel untuk membangun kepercayaan diri, mengasah kemandirian, serta memperluas peran mereka di tengah masyarakat. Setiap karya yang dihasilkan mencerminkan bagaimana seni dapat menjadi sarana pemberdayaan yang melampaui berbagai keterbatasan.
Sejak diluncurkan pada 2023, ART with HEART terus berkembang. Program ini diawali dengan pameran dan lelang karya seniman difabel bersama seniman ternama sebagai upaya memperluas eksposur publik.
Pada 2025, program berlanjut pada pengembangan kapasitas melalui kolaborasi berkarya pada produk elektronik dengan seniman senior yang berperan sebagai mentor.
Tahun ini, ART with HEART hadir kembali dengan dua kegiatan utama. Pertama, business matching yang mempertemukan dunia usaha dengan seniman difabel sebagai mitra kreatif profesional, dengan menampilkan contoh kerja sama yang telah berhasil, guna mendorong peluang kolaborasi yang lebih luas.
