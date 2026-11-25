jpnn.com, JAKARTA - Mencari ide bingkisan atau kado untuk momen spesial sering kali bikin otak berpikir lebih keras.

Entah itu untuk ulang tahun sahabat, apresiasi buat rekan kerja, atau bahkan buah tangan ketika berkunjung ke rumah calon mertua, pilihan hadiah yang itu-itu saja kadang terasa kurang berkesan.

Belakangan, tren memberi bingkisan di kalangan anak muda pun mulai bergeser ke arah yang lebih fungsional dan punya cerita unik di baliknya.

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Salah satu opsi anti-mainstream yang mulai banyak dilirik adalah kopi asli Indonesia, khususnya kopi luwak yang punya reputasi mendunia.

Dulu, kopi luwak sering dianggap cuma cocok dijadikan suvenir turis asing atau terasa terlalu eksklusif untuk dibeli sendiri. Padahal, sekarang kopi luwak berkualitas sudah jauh lebih gampang diakses dan pas banget dijadikan bingkisan berkelas, apalagi kalau penerimanya memang hobi ngopi di rumah.

Marketing Communication PT Erefindo Jaya Indonesia Mila Dewi menjelaskan sekarang makin banyak konsumen muda yang mencari bingkisan autentik dengan kualitas yang terjamin.

Menurutnya, ketika memberi kopi sebagai hadiah, keaslian bahan baku dan standar rasanya menjadi hal utama supaya penerimanya bisa merasakan pengalaman ngopi yang maksimal.

“Banyak anak muda sekarang suka kasih hampers atau bingkisan yang nggak cuma bagus dilihat, tetapi juga punya kualitas jelas. Lewat Artcofie Kopi Luwak Arabica, kami menghadirkan 100 persen biji kopi luwak Arabika pilihan yang sudah dikurasi langsung oleh Q Arabica Grader bersertifikat. Jadi, keaslian dan konsistensi rasanya terjamin buat dijadikan hadiah,” ujar Mila dalam keterangannya.