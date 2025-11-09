Arti Pahlawan Masa Kini: Refleksi Hari Pahlawan Dalam Cahaya Pancasila dan Semangat Bung Karno
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
jpnn.com - Hari Pahlawan berakar kuat pada Pertempuran Surabaya 10 November 1945, yang merupakan episentrum pembuktian de facto atas kedaulatan yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kedaulatan de jure Indonesia segera diuji oleh kekuatan asing (Sekutu dan NICA) melalui ultimatum yang menuntut penyerahan kedaulatan rakyat dan pelucutan senjata.
Penolakan heroik rakyat Surabaya terhadap tuntutan ini menjadi manifestasi tertinggi dari Bela Negara dan perwujudan nyata cita-cita luhur Pembukaan UUD NRI 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, sekaligus mendelegitimasi upaya asing untuk mengembalikan penjajahan.
Peristiwa ini sejalan dengan pemikiran Soekarno mengenai semangat perjuangan; ia memandang pahlawan adalah mereka yang berjuang melawan kehinaan dan menekankan bahwa kemerdekaan adalah "Jembatan Emas menuju pembangunan" yang harus dipertahankan.
Semangat 10 November adalah pengejawantahan dari seruannya "Jas Merah" (Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah) dan menjadi pengingat bahwa komitmen abadi kita adalah menjaga cita-cita konstitusi.
Oleh karena itu, Hari Pahlawan menuntut kita untuk menjadi pahlawan masa kini dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan karakter dan intelektual, sesuai pesan Soekarno: "perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Respons rakyat Surabaya, yang dikenal dengan julukan "Arek-Arek Suroboyo," adalah penolakan tegas, berani, dan tanpa kompromi. Perlawanan ini dipicu oleh gugurnya Jenderal AWS Mallaby, dan mencapai titik didihnya pada tanggal 10 November.
Dalam pertempuran yang digambarkan sebagai "Neraka Dunia" saking dahsyatnya, rakyat sipil, pejuang, hingga tokoh ulama, bersatu padu menghadapi gempuran militer modern.
Peristiwa 10 November adalah validasi historis bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah anugerah atau hadiah dari pihak asing, melainkan hasil dari tetesan darah, air mata, dan nyala api semangat juang yang menyala di dada setiap anak bangsa.
Hari Pahlawan berakar kuat pada Pertempuran Surabaya 10 November 1945, yang merupakan episentrum pembuktian de facto atas kedaulatan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Akademisi IAIN Kendari: Gelar Pahlawan Soeharto Harus Dilihat dengan Objektif
- ARCB: Bangsa Besar Bukan yang Hidup dari Luka, Tetapi dari Penghormatan
- Aktivis Papua Nilai Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan, Jangan Wariskan Luka Politik
- Adies Kadir Tetap Dipercaya Jadi Pimpinan DPR RI
- Guru Besar UNJ soal Gelar Pahlawan Soeharto, Contohlah Buya Hamka
- PDI Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FSPI Sebut Jangan Dikuasai Dendam Politik