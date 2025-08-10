Artinus Hulu Luncurkan Buku 'Gerakan di Persimpangan'

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum PP GMKI 2022-2024 Artinus Hulu melaunching dan bedah buku yang berjudul "Gerakan di Persimpangan" yang berlangsung di Graha Oikumene Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

Launching dan bedah buku diawali dengan ibadah yang dipimpin Pdt Nus M Liur (Sekum PP GMKI 1990-1992), Panca Situmorang (Liturgos), Anastasia Hilda Simamora, dan dimeriahkan solois Bung Gulo, tarian-tarian daerah Bung Yuken dan paduan suara Naviri.

Adapun narasumber pembedah buku yang hadir antara lain; Guru Besar UKI Prof John Pieris (akademisi/mantan anggota DPR), Firman Jaya Daeli (Ketua Umum PP BKS PGI-GMKI 2024-2029/mantan komisi Hukum dan DPR), Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum DPP GAMKI 2023-2026), Rosiana Purnomo (Kepala Biro Pemuda dan Remaja PGI), Ravindra (Sekjen PP HIKMAHBUDHI 2021-2024), dan Teddy Chrisprimanata Putra (Sekjen PP KMHDI 2023-2025).

Adapun yang memberi testimoni tentang buku maupun penulis, yakni Dr. Rekson Silaban (aktivis buruh internasional), Delvis Rettob (Sekjen PP PMKRI 2022-2024), Muhammad Amri Akbar (Sekjen PP KAMMI 2024-2026).

Peluncuran buku ini dihadiri mahasiswa/i dari berbagai kampus yang ada di jakarta dan sekitarnya, aktivis Cipayung- Plus (Forum Sekjen), aktivis BEM kampus, DPP GAMKI, DPP GEMONI Pengurus GSON, Debora, PP GMKI, senior-seniorita dan Ketum PP GMKI pada masanya, antara lain Ketum Natigor Siagian, Imanuel Blegur, David Pajung, Corneles galajinjinay dan Bung Prima Surbakti (Ketum PP GMKI 2025-2027), Rendy Umbo (KorNas JPPR), Ngentem Sinulingga, Bosmen Silalahi, mantan Ketua STT Jaffray Jakarta Pdt. Jerry Rumahlatu, Nikson Gans Lalu, Timboel, Siregar, Yanedi Jagau, Ranap Sinaga, Abetnego Tarigan, Sonya Helen Sinambor, Paul Nainggolan, Etni Lendo, Mutiara Gultom, Anton, Reinhard Manik, Amathus, Valent Hulu, Edy, Finsensius Mendrofa, Vokus, Olwien, Jan maringka,.Theo Cosner Tambunan, BPC wilayah 3, kerabat penulis dan banyak senior GMKI serta tamu undangan lainnya.

Buku Gerakan di Persimpangan “Menyelami Oikumenisme dan Nasionalisme (catatan seorang aktivis GMKI)" adalah kumpulan tulisan (bunga rampai) serta merupakan hasil reflektif penulis terhadap isu-isu kontemporer di Indonesia, seperti ketidakadilan, demokrasi, korupsi, kerusakan lingkungan, peran generasi muda, cinta tanah air, peran pemuda adat, mental health, Indonesia emas dan toleransi dalam semangat kebhinekaan yang menggambarkan lperjalanan dan pengalaman penulis sebagai seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melihat dinamika dan fenomena kebangsaan.

Buku ini tidak lain merupakan cerminan pergulatan intelektual penulis dalam memotret Indonesia.

Dalam artian lain, bahwa buku ini memotret Indonesia dengan segala dinamika sosial-ekonomi-politik dengan perspektif nilai-nilai Oikumenisme dan Nasionalisme, ujar salah satu narasumber pembedah buku.