Artis Berinisial RF Ditangkap Polisi Atas Dugaan Kasus Narkoba, Siapa?

jpnn.com, JAKARTA - Seorang artis berinisial RF ditangkap atas dugaan kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Penangkapan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

"Bahwa benar telah diamankan saudara RF ya," ujar Wisnu Wirawan saat dihubungi JPNN, Selasa (25/8).

Namun, dia belum menjelaskan secara terperinci mengenai identitas sosok artis berinisial RF tersebut.

Terkait kronologis penangkapan juga masih belum dijelaskan lebih lanjut.

Wisnu hanya menyebutkan bahwa dari penangkapan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu, dan alat hisapnya atau bong," tuturnya.

Akan tetapi, dia belum memerinci terkait barang bukti yang ditemukan dari penggeldahan tersebut.