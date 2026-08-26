Artis Legendaris Dolly Parton Meninggal Dunia karena Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris legendaris Hollywood, Dolly Parton, meninggal dunia di usia 80 tahun, setelah berjuang melawan kanker di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat.

Dolly Parton mengembuskan napas terakhir di Vanderbilt-Ingram Cancer Center pada Selasa (25/8/2026).

Kabar tersebut disampaikan perwakilan keluarga dan kemudian diumumkan melalui akun media sosial resmi Dolly.

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“Setelah dengan berani menghadapi perjuangan singkat melawan kanker, Dolly meninggalkan kehidupan duniawinya hari ini di Vanderbilt-Ingram Cancer Center dengan dikelilingi orang-orang terkasih,” demikian pernyataan perwakilannya.

Keponakan Dolly, Bryan Seaver, turut menyampaikan kabar duka tersebut melalui sebuah video yang diunggah ke akun Instagram resmi sang penyanyi.

Keluarga mengenang Dolly sebagai sosok yang memiliki kehidupan penuh warna serta memberikan inspirasi melalui musik, karya, kehangatan, dan kebaikannya.

“Dengan kehidupan yang berkilauan dan cukup terang untuk dilihat dunia, Dolly akan selamanya menjadi inspirasi, bukan hanya melalui musiknya yang tak lekang oleh waktu dan produktivitasnya dalam menulis lagu, tetapi juga melalui kecerdasan, kehangatan, dan kebaikannya yang membuat kita semua merasa seperti keluarga,” demikian pernyataan keluarga.

Kondisi kesehatan Dolly memang sempat menjadi perhatian. Pada Agustus 2026, dia tidak dapat menghadiri sejumlah kegiatan secara langsung setelah mengalami pusing dan dehidrasi.