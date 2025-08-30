Artis Peduli Zakat 2025: Bedu Ajak Masyarakat Percaya BAZNAS
jpnn.com, JAKARTA - Komedian dan aktor Harabdu Tohar, yang akrab disapa Bedu, meraih penghargaan Artis Peduli Zakat pada BAZNAS Awards 2025 di Jakarta, baru-baru ini.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Bedu dalam menunaikan zakat sekaligus mendorong masyarakat untuk berzakat.
Dalam kesempatan itu, Bedu menegaskan pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS.
Menurutnya, lembaga resmi negara ini melibatkan banyak pihak untuk menyalurkan zakat sehingga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima.
"Insyaallah distribusinya tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan saudara-saudara kita,” ujar Bedu.
Dia menambahkan, masyarakat tidak perlu ragu menyalurkan zakat, baik zakat wajib, zakat profesi, maupun zakat maal, melalui BAZNAS yang terbukti amanah dan terpercaya.
Bedu juga menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi, melainkan sebuah amanah. Sebagai figur publik, dia merasa bertanggung jawab untuk menginspirasi masyarakat agar mencintai zakat.
“Kalau Anda ingin berzakat, percayakan zakatmu ke BAZNAS karena sangat terpercaya,” ujarnya.
Komedian Bedu raih penghargaan Artis Peduli Zakat dan ajak publik menyalurkan zakat lewat BAZNAS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamenlu Puji Kinerja BAZNAS dalam Bantuan Sosial & Kepedulian Palestina
- Terima BAZNAS Awards 2025, Komeng Sampaikan Pesan Begini
- Raih BAZNAS Awards 2025, Menko PM Muhaimin Dorong Kolaborasi Perangi Kemiskinan
- MK Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat
- Ivan Gunawan Donasikan Rp 2 Miliar untuk Palestina di BAZNAS Awards 2025
- BAZNAS Awards 2025 Beri Penghargaan kepada 906 Penggerak Zakat