menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Artis Peduli Zakat 2025: Bedu Ajak Masyarakat Percaya BAZNAS

Artis Peduli Zakat 2025: Bedu Ajak Masyarakat Percaya BAZNAS

Artis Peduli Zakat 2025: Bedu Ajak Masyarakat Percaya BAZNAS
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komedian Bedu saat menerima penghargaan Baznas Awards 2025. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Komedian dan aktor Harabdu Tohar, yang akrab disapa Bedu, meraih penghargaan Artis Peduli Zakat pada BAZNAS Awards 2025 di Jakarta, baru-baru ini.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Bedu dalam menunaikan zakat sekaligus mendorong masyarakat untuk berzakat.

Dalam kesempatan itu, Bedu menegaskan pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

Baca Juga:

Menurutnya, lembaga resmi negara ini melibatkan banyak pihak untuk menyalurkan zakat sehingga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima.

"Insyaallah distribusinya tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan saudara-saudara kita,” ujar Bedu.

Dia menambahkan, masyarakat tidak perlu ragu menyalurkan zakat, baik zakat wajib, zakat profesi, maupun zakat maal, melalui BAZNAS yang terbukti amanah dan terpercaya.

Baca Juga:

Bedu juga menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi, melainkan sebuah amanah. Sebagai figur publik, dia merasa bertanggung jawab untuk menginspirasi masyarakat agar mencintai zakat.

“Kalau Anda ingin berzakat, percayakan zakatmu ke BAZNAS karena sangat terpercaya,” ujarnya.

Komedian Bedu raih penghargaan Artis Peduli Zakat dan ajak publik menyalurkan zakat lewat BAZNAS.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI