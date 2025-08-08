menu
Artugo Art-Stone Series Memasak di Atas Batu

CEO ARTUGO Robert Widjaja. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Artugo kian percaya diri mengembangkan inovasi ini ke dalam beberapa tipe baru yang dijajarkan dalam lini ARTUGO Art-Stone Series.

“Kompor tanam biasanya terbuat dari kaca. Artugo adalah merek yang pertama kali mengaplikasikan sintered stone ke dalam produk kompor tanam gas. Sampai saat ini belum ada merek lain melakukan inovasi ini,” ujar CEO ARTUGO Robert Widjaja dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

Sintered stone merupakan pilihan paling tepat untuk membawa kembali sensasi memasak di atas batu ke dalam dapur modern.

Terbuat dari mineral-mineral alam yang diproses pada suhu tinggi hingga memiliki kekuatan layaknya batu alam, sintered stone memiliki ketahanan prima terhadap paparan panas.

Tak tanggung-tanggung dua varian baru langsung disandingkan untuk untuk menemani type ARTUGO Art-Stone Graphene, kompor tanam berbahan sintered stone berwarna dark grey, yang lebih dulu diluncurkan.

Varian pertama segaligus yang paling premium adalah ARTUGO AH 2735 FH atau ARTUGO Art-Stone Vulcan.

Memiliki ketebalan 12 mm, lebih tebal dari body kompor pada umumnya, membuat kekokohan kompor dua tungku ini tak perlu diragukan lagi.

Material sintered stone yang digunakan memiliki tekstur laksana batu pegunungan yang guratannya dibentuk oleh alam.

