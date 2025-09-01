ARUN Lampung Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com - Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Lampung mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi massa yang anarkis.

"Kami mengapresiasi Pidato Presiden pada 15 Agustus 2025, Kami mengganggap itu bukti keperpihakan Presiden Prabowo Subianto pada Pasal 33 UUD 1945," ujar Sekretaris DPD ARUN Lampung Ahmad Fatoni, pada Senin (1/9).

Menurut dia, dalam menyikapi situasi kegaduhan dan gejolak yang ada belakangan ini, pihaknya mendukung sikap tegas yang memerintahkan penyelidikan tuntas dan transparan.

Terlebih, Prabowo Subianto juga menunjukkan empati saat menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan.

“Komitmen Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa pengecualian dan menjaga keselamatan warga negara itu adalah hal yang utama,” tuturnya.

ARUN memandang perlu menyampaikan beberapa sikap di antaranya :

1). Kami seluruh Pengurus mengimbau baik kepada seluruh Anggota ARUN di beberapa wilayah NKRI sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap disinformasi di ruang digital yang berpotensi memicu konflik.

2) Sesuai dengan ajakan dan imbauan Presiden dalam Pidato 15 Agustus 2025 bahwa ARUN sepakat bahwa dengan persatuan dan kerja sama yang solid, masyarakat bisa menghadapi tantangan global dan mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.