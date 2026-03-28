Arus Balik Lancar Terkendali, 651.195 Penumpang dan 169 Ribu Kendaraan Menuju Jawa
jpnn.com, BAKAUHENI - Arus balik Angkutan Lebaran 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali dengan mayoritas pemudik telah kembali ke Pulau Jawa.
Secara akumulatif hingga H+6, tercatat 651.195 penumpang atau sekitar 72 persen telah kembali ke Jawa dari total 898.864 orang yang berangkat saat arus mudik (H-10 s/d H+6).
Sementara itu, jumlah kendaraan yang telah kembali mencapai 169.385 unit atau sekitar 71 persen dari total 239.920 unit kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatra pada periode mudik.
Capaian ini mencerminkan pengelolaan arus balik yang berjalan efektif didukung koordinasi lintas sektor yang solid dalam menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan apresiasi atas kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, TNI, Pemerintah Daerah, media massa ,seluruh stakeholder dan mitra strategis di lapangan yang telah menjaga dan mendukung kelancaran operasional tetap optimal sepanjang periode mudik dan arus balik.
Tidak lupa, kepada seluruh penumpang penyeberangan yang telah patuh untuk menghindari perjalanan saat puncak arus mudik dan balik.
