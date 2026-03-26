Arus Balik Lebaran 2026: Diskon Tarif Tol 30 Persen Berlaku Mulai Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Gelombang arus balik Lebaran 2026 mulai terasa dan upaya mengurai kepadatan kendaraan pun kembali dilakukan. Salah satunya lewat kebijakan diskon tarif tol yang diberlakukan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
Diskon sebesar 30 persen resmi berlaku selama dua hari, mulai Kamis, 26 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga Jumat, 27 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.
Langkah itu ditujukan untuk mendorong pemudik mengatur waktu perjalanan, sekaligus memecah puncak kepadatan saat arus balik menuju Jabodetabek.
Sejumlah ruas strategis masuk dalam kebijakan ini, terutama di jalur Trans Jawa.
Potongan tarif berlaku untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol Kalikangkung menuju Cikampek Utama.
Kendaraan golongan I, tarif yang semula Rp467.500 dipangkas menjadi Rp304.150—angka yang cukup signifikan bagi perjalanan jarak jauh.
Tak hanya di Pulau Jawa, insentif serupa juga diterapkan di Trans Sumatra. Pengguna jalan dari arah Sinaksak atau Kisaran menuju Pangkalan Brandan turut menikmati potongan tarif.
Besarannya bervariasi, tetapi tetap memberikan penghematan yang cukup terasa bagi pemudik.
Gelombang arus balik lebaran 2026 mulai terasa, Jasa Marga resmi memberlakukan diskon 30 persen tarif tol mulai hari ini, Kamis (26/3).
