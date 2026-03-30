Arus Balik Lebaran Lancar, Pemudik Apresiasi Rekayasa Lalu Lintas One Way & Contraflow

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya memperlancar pergerakan kendaraan selama arus balik Lebaran 2026, Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way dan contraflow di sejumlah ruas tol utama.

Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari para pemudik. Salah satunya Ical, pengendara asal Majalengka yang kembali menuju Jakarta. Dia menilai penerapan one way sangat membantu kelancaran perjalanan, terutama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Saya rasa ini kebijakan yang sangat bagus karena berkaca pada tahun-tahun sebelumnya kebijakan one way itu memang sangat membantu para pemudik untuk lancar sampai ke rumah. Saya rasa kebijakan one way yang dijalankan saat lebaran memang sangat membantu pengguna jalan,” ungkap Ical.

Selain itu, Ical juga mengapresiasi kehadiran petugas kepolisian di lapangan yang dinilai sigap dalam menjaga ketertiban lalu lintas, khususnya dalam menertibkan kendaraan yang berhenti di bahu jalan.

“Saya beberapa kali melihat ada anggota polisi yang mungkin menegur pengendara yang berhenti di pinggir jalan dan saya rasa itu sangat bagus, karena beberapa pengguna jalan yang berhenti di pinggir jalan memang sangat bebahaya,” tambah Ical.

Tak hanya itu, keberadaan pos pelayanan dan rest area tambahan juga dinilai efektif dalam mengurai kepadatan. Ical mengaku sempat memanfaatkan rest area darurat untuk beristirahat sejenak.

“Sangat bagus kebijakannya,” ujar Ical.

Hal senada juga disampaikan Bayu, pengendara asal Pangalengan, Bandung, yang menuju Depok. Dia mengungkapkan perjalanan yang ditempuhnya berjalan lancar tanpa hambatan, termasuk saat melintasi titik pemberlakuan contraflow di Cikampek.